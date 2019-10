Präsident Moon nimmt im November an ASEAN- und APEC-Gipfeltreffen teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird im November an verschiedenen multilateralen Gipfeltreffen teilnehmen.Moon werde vom 3. bis 5. November zur Teilnahme an Gipfeln im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN nach Bangkok reisen, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung am Montag mit.Dabei werde Präsident Moon die Position der südkoreanischen Regierung zu verschiedenen Angelegenheiten in der Region einschließlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel erläutern. Er werde auch die ASEAN erneut um ständiges Interesse und ihre Kooperation bitten, damit der vom 25. bis 27. November in Busan geplante Sondergipfel zwischen Südkorea und der ASEAN sowie der erste Südkorea-Mekong-Gipfel erfolgreich ausgetragen würden.Moon nimmt am 4. November am ASEAN plus Drei-Gipfel mit Südkorea, China und Japan teil. Dabei wird er den Aufbau einer nachhaltigen Gemeinschaft als Ziel der regionalen Kooperation präsentieren. Anschließend ist der Ostasiengipfel geplant. Dabei wird er vor allem die diplomatischen Bemühungen seiner Regierung für die Denuklearisierung und Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel erläutern und um Unterstützung bitten.Nach weiteren Angaben wird Moon vom 13. bis 19. November nach Mexiko und Chile reisen. Während seines zweitägigen offiziellen Besuchs in Mexiko wird Moon am 14. November mit seinem Amtskollegen Andres Manuel Lopez Obrador zu einem Gipfelgespräch zusammenkommen.Anschließend wird Moon vom 15. bis 17. November die chilenische Hauptstadt Santiago besuchen, um dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) beizuwohnen.Moons Sprecherin sagte, dass die APEC dieses Jahr das 30. Jubiläum ihrer Gründung feiere, aus diesem Anlass würden die bisherigen Errungenschaften der Gemeinschaft bewertet und die Richtung für die künftige Entwicklung vorgelegt.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Moon am Rande der multilateralen Gipfel mit seinen Kollegen aus Japan, den USA, China und Russland zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen wird.