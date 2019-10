Börse legt dank Hoffnung auf Entspannung zwischen China und USA zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat zum Wochenstart dank der Hoffnung auf eine Entspannung zwischen China und den USA zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 0,27 Prozent auf 2.093,6 Zähler vor. Erstmals seit dem 24. September beendete der Kospi den Handel wieder über der Marke von 2.090 Zählern.Die zunehmende Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und China stütze den Markt, sagte Lee Won vom Wertpapierhaus Bookook Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Ihm zufolge habe auch die Erwartung für eine Erholung in der Speicherchip-Industrie den Technologieaktien ins Plus verholfen.