Präsidialamt kritisiert YouTube-Spottvideo der Opposition

Das Präsidialamt hat ein von der Opposition auf der Plattform YouTube veröffentlichtes Spottvideo kritisiert.In dem von der führenden Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas produzierten Video wird Präsident Moon Jae-in verhöhnt.Amtssprecherin Ko Min-jung sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass sich die Bevölkerung von der Politik Hoffnung und Kooperation erwarte. Die Oppositionsparteien sollten diesen Standards gerecht werden.Jedem Versuch, sich besser zu stellen, indem andere herabgewürdigt werden, sollten Bemühungen um überparteiliche Zusammenarbeit und eine angemessene Politik vorausgehen.In der Videomontage wird das Staatsoberhaupt in Unterwäsche gezeigt. Ein anderes bearbeitetes Video zeigt den früheren Justizminister Cho Kuk in Handschellen.