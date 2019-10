Chef von SoCar kritisiert Staatsanwaltschaft wegen Anklage

Photo : YONHAP News

Der Geschäftsführer des Carsharing-Anbieters SoCar, Lee Jae-woong, hat die Staatsanwaltschaft wegen einer Anklage kritisiert.Grund ist, dass die Staatsanwaltschaft SoCars Ride-Hailing-Service Tada als illegal einstufte und Lee sowie Park Jae-wuk, den Chef der Tochterfirma Value Creators and Company (VCNC) anklagte. VCNC ist Betreiber von Tada.Lee schrieb am Montag auf seiner Facebook-Seite, der Staatspräsident habe gesagt, dass er durch eine drastische Deregulierung einheimische Technologien künstlicher Intelligenz weltweit am schnellsten entwickeln wolle. Die Staatsanwaltschaft habe jedoch Tada, SoCar und zwei Unternehmer wegen des Vorwurfs der Illegalität angeklagt.Nach den Gesetzen des Landes sei ein Dienst wie Tada möglich. Die Polizei sei nach Ermittlungen zu dem Schluss gekommen, dass keine Rechtswidrigkeit vorliege. Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr habe mehr als ein Jahr lang (nach der Einführung des Dienstes) Tada zu keinem Zeitpunkt als illegal betrachtet und verbieten wollen.Es handele sich um einen Dienst, den 1,3 Millionen Menschen nutzten und für den 9.000 Fahrer beschäftigt seien. Es handele sich um ein Mobilitätsunternehmen, das KI-Technologien am fleißigsten nutze, schrieb Lee weiter.