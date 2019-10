Hoher nordkoreanischer Funktionär fordert von USA Verzicht auf feindselige Politik

Photo : YONHAP News

Choe Ryong-hae, Vizevorsitzender der nordkoreanischen Kommission für Staatsangelegenheiten, hat die USA zum Verzicht auf eine feindselige Politik aufgefordert.Choe habe Südkorea zur Kooperation innerhalb einer Nation aufgefordert, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die Forderung habe er in seiner Rede beim 18. Gipfeltreffen der Bewegung der blockfreien Staaten (NAM) gestellt. Dieses fand vom 25. bis 26. Oktober in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt.Die Situation auf der koreanischen Halbinsel befinde sich an einem Scheideweg. Es könne dank Entspannungstendenzen zu einem stabilen Frieden kommen oder erneut eine Krise drohen.Diskussionen mit den USA über die Denuklearisierung seien erst möglich, wenn praktische Maßnahmen für ein unwiderrufliches Ende ihrer feindseligen Politik getroffen worden seien. Die aktuelle Entwicklung gefährde die Sicherheit des nordkoreanischen Systems und stehe der Entwicklung im Wege, mahnte Choe.Choe bekräftigte damit die Position, die Nordkorea nach den gescheiterten Verhandlungen in Stockholm Anfang Oktober mehrfach geäußert hatte. Pjöngjang macht praktische Maßnahmen in Bezug auf Sicherheitsgarantien und eine Sanktionslockerung zur Vorbedingung für neue Gespräche.Die von Choe angeführte nordkoreanische Delegation reiste am Sonntag aus Baku ab.