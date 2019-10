Südkorea wird Gesamtsieger bei U-23-Asienmeisterschaft im Fechten

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei der U-23-Asienmeisterschaft im Fechten das sechste Jahr in Folge Gesamtsieger geworden.Bei dem Wettkampf, der am Montag in Bangkok zu Ende ging, gewannen südkoreanische Fechterinnen und Fechter sieben Gold-, vier Silber- und sieben Bronzemedaillen.In den Einzelwettbewerben wurden zwei Gold-, drei Silber- und sieben Bronzemedaillen geholt. In den Teamwettbewerben gewann das Land fünf von insgesamt sechs Goldmedaillen und eine Silbermedaille.Am letzten Wettkampftag setzte sich die südkoreanische Säbelmannschaft der Herren im Finale gegen Iran durch. Die südkoreanischen Degen-Fechterinnen siegten im Finale über Hongkong.