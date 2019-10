Seestreitkräfte Südkoreas und Australiens halten gemeinsame Übung ab

Photo : YONHAP News

Die Seestreitkräfte Südkoreas und Australiens beginnen am heutigen Dienstag ihre regelmäßige gemeinsame Übung.Die Übung namens „Haedori-Wallaby“ finde bis Donnerstag im Meer in der Nähe von Pohang an der Ostküste statt, teilte die südkoreanische Marine mit.Die Übung wurde im Jahr 2012 eingeführt und findet dieses Jahr zum sechsten Mal statt. Haedori ist eine Delfinfigur, die die südkoreanischen Seestreitkräfte symbolisiert, während Wallaby eine Art der Kängurufamilie ist, die Australien symbolisiert.Die südkoreanische Marine setzt für die Übung sechs Kriegsschiffe einschließlich des 4.400-Tonnen-Zerstörers Choe Yeong und sechs Flugzeuge, darunter P-3-Seeaufklärer, ein. Die australische Marine mobilisiert den 6.300-Tonnen-Aegiszerstörer Hobart und einen MH-60-Hubschrauber.Ziel der Übung ist die Verstärkung der Fähigkeit für die Durchführung gemeinsamer Operationen sowie der Interoperabilität.Die Hobart lief am 22. Oktober in den Marinestützpunkt in Busan ein, um vor der Übung an der International Maritime Defense Industry Exhibition (MADEX) teilzunehmen.