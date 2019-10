Seoul gibt Feinstaubwarnung aus

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat am Dienstagmorgen eine Feinstaubwarnung ausgegeben.Die durchschnittliche Feinstaubdichte (PM 10) in den 25 Bezirken der Hauptstadt betrug um 4 Uhr 151 Mikrogramm pro Kubikmeter und 156 ㎍/㎥ um 5 Uhr. Vorläufig kletterte der Wert bis auf 228 ㎍/㎥.Sollte der Wert zwei Stunden lang über 150 ㎍/㎥ liegen, muss eine Warnung ausgegeben werden.Laut dem Nationalinstitut für Umweltforschung lag die durchschnittliche Feinstaubdichte in Seoul um acht Uhr bei 125 ㎍/㎥ und damit auf dem Niveau „schlecht“ (81 bis 150 ㎍/㎥). Die Dichte von Ultrafeinstaub (PM 2.5) erreichte zur selben Zeit 23 ㎍/㎥ und blieb damit auf dem Niveau „normal“ (16 bis 35 ㎍/㎥).Das Institut erwartete landesweit hohe Feinstaubwerte als Folge von gelbem Staub aus der Mongolei und China. Der gelbe Staub bewegt sich ab dem frühen Dienstagmorgen von der Westküste Koreas langsam in Richtung Südosten.