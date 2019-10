Passagieraufkommen im Flugverkehr auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist das Passagieraufkommen im Flugverkehr auf ein Rekordhoch gestiegen.Im dritten Quartal seien in Südkorea 31,23 Millionen Fluggäste gezählt worden, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport heute mit. So viele Passagiere in einem Vierteljahr habe es noch nie gegeben. Damit wurde der im erst zweiten Quartal registrierte Rekordwert gleich wieder übertroffen.Die Zahl der Passagiere auf Langstreckenflügen habe bei 22,9 Millionen gelegen, 4,8 Prozent höher als im dritten Quartal 2018. Grund seien das ausgebote Angebot der Billigfluggesellschaften und die wieder steigende Nachfrage von Chinesen nach Auslandsreisen.Die Zahl der Passagiere auf Flügen zwischen Japan und Südkorea schrumpfte hingegen deutlich, und zwar um 14,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Nachfrage auf diesen Routen war wegen eines Handelsstreits und ungelösten historischen Fragen eingebrochen.