Wirtschaft Anteil atypisch Beschäftigter steigt deutlich auf 36,4 Prozent

Der Anteil der atypisch Beschäftigten an den Lohnarbeitern in Südkorea ist deutlich gestiegen.



Laut dem Ergebnis einer zusätzlichen Untersuchung zur Erwerbsbevölkerung durch das Statistikamt im August gibt es 7,48 Millionen atypisch Beschäftigte. Das entspricht 36,4 Prozent aller 20,55 Millionen Lohnarbeiter.



Damit wurde der höchste Anteil seit der Untersuchung im März 2007 erreicht, damals hatte der Wert bei 36,6 Prozent gelegen.



Die Zahl der atypisch Beschäftigten wuchs um 867.000 gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die der Arbeitnehmer in Normalarbeitsverhältnissen, die um 514.000 stieg.



Die Behörde führte das Ergebnis auf die dieses Jahr geänderte Untersuchungsmethode zurück. Als dessen Folge seien mehr zeitlich befristet Beschäftigte erfasst worden.



Unter den Altersgruppen verzeichneten die über 60-Jährigen den stärksten Zuwachs und den größten Anteil. Die Zahl atypisch Beschäftigter in dieser Altersgruppe wuchs um 289.000 gegenüber dem Vorjahr und erreichte damit 25,9 Prozent Anteil.



Nach Industrien betrachtet, verbuchte die Branche Gesundheit/soziale Dienstleistungen mit 141.000 mehr Menschen den größten Anstieg sowie mit 13,1 Prozent den größten Anteil.