Seoul: Individuelle Touren zum Berg Geumgang nur im Falle von Sicherheitsgarantie möglich

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat individuelle Touren zum nordkoreanischen Berg Geumgang an die Bedingung geknüpft, dass die Sicherheit von Touristen garantiert ist.Die Angelegenheit wolle das Ressort diskutieren, sollten innerkoreanische Arbeitsgespräche zustande kommen.Die entsprechende Position teilte ein zuständiger Ministeriumsbeamter am Dienstag Reportern mit. Hintergrund ist, dass individuelle Touren als mögliche Lösung für eine Wiederaufnahme und Belebung innerkoreanischer Touren in die nordkoreanische Touristenzone genannt werden.Es sei für die Regierung eines der größten Anliegen, den Bürgern eine sorgenfreie Tour zu ermöglichen.Auf die Frage, ob Südkorea die Frage der Sicherheitsgarantie bei eventuellen Arbeitsgesprächen mit Nordkorea diskutieren wolle, hieß es, dies zähle zu den Dingen, die man umfassend berücksichtigen wolle.Die Vorgängerregierungen hätten erklärt, dass sie durch institutionelle Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea nach einem Weg suchen würden, damit Bürger beruhigt reisen könnten. Die amtierende Regierung vertrete dieselbe Position. Sie wolle durch eine Einigung zwischen den Behörden Süd- und Nordkoreas die Sicherheitsgarantie verstärken und institutionalisieren, hieß es weiter.Gleichzeitig sagte er, es sei noch verfrüht zu sagen, dass die Regierung individuelle Touren überprüfe. Die Regierung wolle bei der Ausarbeitung einer schöpferischen Lösung für die Frage des Bergs Geumgang verschiedene Bedingungen, die Umwelt und räumliche Eigenschaften des Bergs auf vielfältige Weise berücksichtigen.Die südkoreanische Regierung hatte am Montag Nordkorea Arbeitsgespräche vorgeschlagen, um über Touren zum Berg Geumgang zu diskutieren. Bis Dienstagvormittag lag aus Nordkorea noch keine Antwort vor.