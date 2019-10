Regierung will elektronische Bescheinigungen einführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat einen Plan für die digitale Regierungsinnovation vorgelegt.Im Mittelpunkt steht die Abschaffung von Bescheinigungen in Papierform. Hierfür wird eine Portalseite aufgebaut, auf der Bürger ihre persönlichen Informationen im Besitz der öffentlichen Hand herunterladen und sicher nutzen können.Im Dezember soll ein Dienst für die Ausstellung elektronischer Bescheinigungen der Einwohnerregistrierung probeweise starten. Man kann solche Bescheinigungen in Form eines Cyberwallets im Smartphone speichern und Banken oder Behörden online aushändigen.Die Regierung will die in der Versuchsphase auftretenden Probleme beheben und bis nächstes Jahr die Zahl der betreffenden Zertifikate auf 100 Arten und im Jahr 2021 auf 300 erhöhen.Auch wird angestrebt, Personalausweise im Smartphone zu speichern. Die Regierung geht davon aus, dass ein digitaler Personalausweis sicherer und bequemer als ein Plastikausweis sei. Sie will die Maßnahme zuerst beim Beamtenausweis einführen und dann schrittweise erweitern.