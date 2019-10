Mutter von Präsident Moon ist tot

Photo : YONHAP News

Die Mutter von Präsident Moon Jae-in, Kang Han-ok, ist am Dienstag im Alter von 92 Jahren verstorben.Kang war wegen Altersschwäche in ein Krankenhaus in Busan gebracht worden. Der Präsident und die First Lady Kim Jung-sook waren zum Zeitpunkt von Kangs Tod bei ihr.Es ist das erste Mal in Südkorea, dass die Mutter eines Präsidenten während dessen Amtszeit verstorben ist. Die Bestattung wird nach einer dreitägigen Trauerzeit als Familienbegräbnis stattfinden.Die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung teilte mit, dass Präsident Moon auf Wunsch der Verstorbenen das Begräbnis im Kreis der Familie durchführen wolle. Weder Kondolenzbesuche noch -blumen würden angenommen.Kang war während des Koreakriegs nach Südkorea geflüchtet und sah bei einer innerkoreanischen Familienzusammenführung im Jahr 2004 am Berg Geumgang ihre Schwester wieder.Das Präsidialamt teilte mit, dass die Mitarbeiter unter Federführung von Stabschef Noh Young-min wie gewohnt weiterarbeiten würden. Präsident Moon wird unmittelbar nach der Beisetzung seiner Mutter zur Arbeit zurückkehren. Eine für Donnerstag vorgesehene Sitzung über die Anti-Korruptionspolitik unter seiner Leitung wurde vertagt.