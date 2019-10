OECD diskutiert über Digitalsteuer für Auto- und Elektronikhersteller

Photo : YONHAP News

Eine internationale Digitalsteuer oder sogenannte „Google-Steuer“ wird voraussichtlich auch für multinationale Hersteller von elektronischen Geräten und Autos gelten.Das südkoreanische Finanzministerium veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht über die jüngsten Entwicklungen in den internationalen Diskussionen über eine Digitalsteuer. Darin steht, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Digitalsteuer auf multinationale Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes plane.Grund sei das Argument, dass US-Unternehmen wie Google und Netflix am stärksten von der Digitalsteuer betroffen sein würden. Zudem würden Güterhersteller immer häufiger auf digitale Weise mit Verbrauchern interagieren, hieß es.Demnach würden multinationale Unternehmen, deren globaler Umsatz ein bestimmtes Niveau übertreffe, möglicherweise Digitalsteuer zahlen müssen. Konkrete Kriterien lägen noch nicht vor. Jedoch könnten Samsung Electronics und Hyundai Motor davon betroffen sein, sagte ein Beamter des Finanzministeriums.Die OECD wird Auswirkungen der Digitalsteuer für die Wirtschaft und Steuereinnahmen analysieren und will das Ergebnis Ende des Jahres bekannt geben.Die G7-Länder hatten im Juli vereinbart, bis nächstes Jahr internationale Normen für eine Digitalsteuer auszuarbeiten. Vereinbart wurde, dass einem Land das Besteuerungsrecht gewährt wird, sobald ein Digitalunternehmen dort Umsatz erwirtschaftet, auch wenn es dort keine Vertretung hat.