Quelle: USA wollten Südkorea für Einsatz strategischer Ressourcen zahlen lassen

Photo : KBS News

Die USA haben laut einem Quellenbericht Südkorea aufgefordert, auch die Kosten für den Einsatz strategischer Ressourcen wie B-52-Bomber in der Umgebung der koreanischen Halbinsel zu übernehmen.Die entsprechende Forderung unterbreiteten die USA bei den Verhandlungen über die Höhe des Anteils Südkoreas an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea, die in der Vorwoche auf Hawaii stattfanden.Die USA hätten argumentiert, dass eine deutliche Anhebung von Südkoreas Beitrag unvermeidlich sei, sagte eine diplomatische Quelle. Sie hätten hohe Summen verlangt, die mit der Verteidigung Südkoreas in Zusammenhang gebracht werden könnten, darunter der Einsatz strategischer Ressourcen.Die Quelle nannte zwar keine konkrete Summe, deutete jedoch an, dass die Verhandlungen nicht reibungslos verliefen. Die USA hätten andere Maßstäbe an den Tag gelegt als bisher, hieß es.US-Präsident Donald Trump hat wiederholt betont, dass die Verteidigung Südkoreas kostspielig sei. Guy Snodgrass, ein früherer Redenschreiber des ehemaligen US-Verteidigungsministers James Mattis, schreibt in seinen jüngst veröffentlichten Memoiren, dass Trump bei einem Treffen im Januar 2018 die US-Truppenstationierung in Südkorea als Verlustgeschäft bezeichnet habe. Wenn Südkorea 60 Milliarden Dollar im Jahr zahlen würde, wäre der Deal okay, habe Trump gesagt.