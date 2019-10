Samsung präsentiert neues faltbares Smartphone

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat überraschend ein neues faltbares Smartphone präsentiert.Die Vorstellung des neuartig geformten Modells erfolgte auf der Samsung Developer Conference am Dienstag (Ortszeit) in der US-Stadt San José.Der Unterschied zum bereits erhältlichen Galaxy Fold besteht darin, dass das neue Smartphone quer gefaltet wird.Jeong Hye-soon, Chefin der F&E-Gruppe für Mobiltelefon-Gehäuse, sagte, dass das Galaxy Fold lediglich den Anfang darstelle. Sie deutete an, dass das neue Modell kleiner als das Galaxy Fold sein würde.Samsung nannte Details wie den Namen, den möglichen Zeitpunkt der Markteinführung und Preis nicht. Laut Bloomberg ist das neue Produkt im zusammengefalteten Zustand quadratisch und hat einen 6,7-Zoll-Bildschirm.