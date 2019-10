Südkorea verbucht Überschuss im Handel mit FHA-Partnern

Photo : YONHAP News

Südkorea profitiert offenbar im Allgemeinen von seinen Freihandelsabkommen.Nach Angaben des südkoreanischen Zollamtes hat das Land in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Handel mit seinen Freihandelspartnern einen Überschuss von 53,6 Milliarden Dollar verbucht.Währenddessen musste das Land im Handel mit den Ländern, mit denen kein Freihandelsabkommen unterhalten wird, ein Defizit in Höhe von knapp 25 Milliarden Dollar hinnehmen.Der Überschuss hat sich zwar im Vergleich zur selben Vorjahresperiode um über 30 Prozent verringert. Das Zollamt ist allerdings der Auffassung, dass Freihandelsabkommen in einem sich verschlechternden Außenhandelsumfeld doch noch einen Überschuss ermöglicht hätten.