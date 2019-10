Seoul dementiert Berichte über Neuerungen bei Aufteilung der Verteidigungskosten mit USA

Photo : YONHAP News

Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums hat Berichte südkoreanischer Medien von gestern dementiert, wonach die USA Südkorea zur Übernahme der Kosten für den Einsatz strategischer Ressourcen aufgefordert haben sollen.Bei der Verhandlungsrunde über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Soldaten in Südkorea letzte Woche auf Hawaii habe Washington dies nicht zur Sprache gebracht, hieß es.Während der letzten Verhandlungsrunde hatten die USA die Aufteilung der Kosten für den Einsatz strategischer Ressourcen für Militärübungen oder spezielle Zwecke gefordert, darunter die Verlegung von Atom-U-Booten und B-52-Bombern aus Guam in die Umgebung der koreanischen Halbinsel. Südkorea hatte sich damals gegen die Aufnahme der Angelegenheit auf die Agenda geäußert, mit dem Argument, dass dies nicht dem Sinn der Verhandlungen über die Stationierung der US-Streitkräfte in Südkorea entspreche.Die USA haben diesmal jedoch eine drastische Anhebung des südkoreanischen Beitrags für die Stationierung ihrer Soldaten in Südkorea gefordert. Die Ausgaben sollen nach Washingtons Angaben jährlich fast fünf Milliarden Dollar betragen.Südkorea übernimmt derzeit etwa ein Fünftel davon. Seoul ist der Meinung, dass die Kosten unter anderem für den Aufenthalt der Familienmitglieder der Streitkräfte oder Personalkosten für Verwaltungskräfte im Sinne des Bündnisses kein Gegenstand der Kostenteilung seien.Beide Länder wollen nächsten Monat in Südkorea weiterverhandeln. Die bestehende Einigung läuft am Jahresende aus.