Geburtenzahl im August auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Geburtenzahl auf den bisher tiefsten Stand in einem August seit der Einführung der entsprechenden Statistiken gefallen.Nach Angaben des Statistikamtes lag die Zahl der Neugeborenen im August bei 24.408. Dies waren im Vergleich zum selben Vorjahresmonat 10,9 Prozent weniger.Bei der monatlichen Zahl der Neugeborenen wurde seit April 2016 den 14. Monat in Folge ein Tiefstand unterschritten.Die Zahl der Eheschließungen im August fiel ebenfalls um 5,2 Prozent verglichen mit dem Jahr davor.