Neuer Botschafter hält akzeptable Einigung über Südkoreas Anteil an Verteidigungskosten für möglich

Photo : YONHAP News

Laut seinem neuen Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck, muss sich Südkorea bei den Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten nicht unbedingt eng an der von den USA verlangten Summe orientieren.Die entsprechende Äußerung machte Lee am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Treffen mit Korrespondenten in Washington in Bezug auf die Verhandlungen über die Höhe des südkoreanischen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea.Die Verhandlungen befänden sich erst in der Anfangsphase. Seines Wissens seien noch keine Diskussionen über einzelne Posten begonnen worden. Auch seien noch keine konkreten Summen genannt worden, sagte er.Da die USA für Südkorea eine sehr hohe Summe verlangten, müsste Seoul im Verlauf der Verhandlungen die wahren Absichten Washingtons ausloten, fügte er hinzu.Sollte das Volumen stark anwachsen, bedeute dies, dass Südkorea die Kosten in weiteren Bereichen übernehmen müsse. Dadurch werde die Angelegenheit komplizierter. Denn dann müsste das Abkommen über den Status der US-Truppen in Südkorea geändert werden, hieß es weiter.Südkorea könnte eine Summe aushandeln, die für die Bürger nicht sehr enttäuschend sein werde, sollte es in verschiedene Richtungen gut verhandeln, betonte der Diplomat.