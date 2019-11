Mutter von Präsident Moon wird in Busan beigesetzt

Photo : YONHAP News

Die Mutter von Präsident Moon Jae-in, Kang Han-ok, wird heute in Busan beigesetzt.Moon und seine Ehefrau Kim Jung-sook wollen gemeinsam mit anderen Verwandten einer Trauermesse in der katholischen Kirche Namcheon beiwohnen.Anschließend wird Kang auf einem Friedhof in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang beigesetzt.Alle Veranstaltungen im Anschluss an die Messe seien auf Wunsch von Präsident Moon nicht öffentlich.Kang war am Dienstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Busan an Altersschwäche gestorben.