Japans Ministerpräsident kondoliert zum Tod von Präsidenten-Mutter

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat zum Tod der Mutter von Präsident Moon Jae-in kondoliert.Wie mehrere Quellen am Mittwoch berichteten, habe der Seoul-Botschafter Nagamine Yasumasa das Schreiben bei seinem Kondolenzbesuch in einer Kirche in Busan überreicht.Moon hatte am 14. Oktober in einem Schreiben an Abe den Opfern des Taifuns Hagibis sein Beileid ausgesprochen. Abe habe sich daraufhin über diplomatische Kanäle umgehend für die Anteilnahme bedankt.Außenministerin Kang Kyung-wha hatte am Mittwoch in einer Parlamentssitzung gesagt, dass Moon in seinem jüngsten Schreiben an Abe betont habe, dass die Tür für den Dialog immer offen stehe.