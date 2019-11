Chile sagt APEC-Gipfel im November ab

Photo : KBS News

Chile hat die Ausrichtung des APEC-Gipfels im November abgesagt.Grund sind die seit über einer Woche andauernden Massenproteste. Präsident Sebastian Pinera gab am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt, dass der APEC-Gipfel im November und die UN-Klimakonferenz im Dezember abgesagt werden müssten. Die Entscheidung sei sehr schmerzhaft gewesen.Der Asien-Pazifik-Gipfel sollte 16. und 17. November in Santiago stattfinden. Am Rande des Treffens sollte ein Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping über den Handelsstreit erfolgen.Bislang ist unklar, ob der APEC-Gipfel und die Weltklimakonferenz an einem anderen Ort stattfinden werden.