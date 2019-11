US-Kongressausschuss billigt Gesetzentwurf über Zusammenführung von Korea-Amerikanern und Familien in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Ein Ausschuss des US-Kongresses hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die USA zu Bemühungen um die Zusammenführung von Korea-Amerikanern mit ihren Familien in Nordkorea auffordert.Das teilte die Korean American Grassroots Conference, ein Netzwerk von koreanischstämmigen Wählern in den USA, am Mittwoch (Ortszeit) mit.Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus verabschiedete am Mittwoch das Gesetz zur Zusammenführung von getrennten Familien. Es ist das erste Mal, dass ein Gesetz über ein Wiedersehen zwischen Korea-Amerikanern und ihren Familien in Nordkorea im US-Kongress angestrebt wird.Der von der Abgeordneten Grace Meng im März eingereichte Gesetzentwurf sieht vor, dass das US-Außenministerium mit der südkoreanischen Regierung über die Zusammenführung von Korea-Amerikanern mit ihren Familien in Nordkorea diskutiere. Der Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea im Außenministerium solle mit Korea-Amerikanern entsprechende Diskussionen führen.Es wird zudem verlangt, dass der Sondergesandte dem Kongress Berichte über die Angelegenheit vorlegt. Innerhalb von 90 Tagen nach der Verabschiedung des Gesetzes muss er den Ausschüssen für auswärtige Angelegenheiten im Senat und im Repräsentantenhaus einen Bericht über Maßnahmen zu Videotreffen vorlegen.