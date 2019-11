Notenbank-Vizechef: Zinssenkung in USA entspricht Erwartungen

Photo : YONHAP News

Die erneute Senkung des Leitzinses in den USA entspricht laut einem Manager der südkoreanischen Zentralbank im Großen und Ganzen den Erwartungen am Markt.Die entsprechende Äußerung machte Yoon Myun-shik, Vizegouverneur der Bank of Korea, am Donnerstag Reportern gegenüber. Die Äußerung erfolgte, nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent gesenkt hatte.Sollte der Markt im Allgemeinen mit einem Börsenanstieg und Zinsrückgang auf die Zinssenkung in den USA reagieren, werde dies offenbar den Wachstumstrend der Weltwirtschaft stärken. Das werde auch positive Einflüsse auf die südkoreanische Wirtschaft haben, hieß es.In Bezug auf mögliche Auswirkungen für die Geldpolitik der südkoreanischen Notenbank hieß es, dass die Besorgnis über einen Kapitalabzug einigermaßen zerstreut werden könnte. Man könne jedoch kaum einen großen Einfluss erwarten, da verschiedene Angelegenheiten umfassend berücksichtigt werden müssten, sagte er weiter.