Laternenfest von Seoul beginnt am Freitag

In Seoul wird am Freitag ein Laternenfest eröffnet.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass das Seouler Laternenfestival bis 17. November auf einer 1,2 Kilometer langen Strecke entlang dem Flüsschen Cheonggye stattfinde.Dieses Jahr werden Laternen in Form der Hauptfiguren von 23 Märchen zur Schau gestellt. Dazu zählen traditionelle koreanische Märchen wie „Kongjwi und Patjwi“ und international populäre Werke wie „Der gestiefelte Kater“.Auch werden Laternen, die den König Sejong, den General Yi Sun-shin, beide angesehene Persönlichkeiten der Joseon-Zeit, sowie den von Yi entwickelten Kriegsschiffstyp „Gebukseon“ (Schildkrötenschiff) darstellen, ausgestellt.Das Laternenfest in der Hauptstadt findet dieses Jahr zum elften Mal statt.