Nordkoreas Machthaber schickt Beileidsschreiben an Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Präsident Moon Jae-in sein Beileid zum Tod von dessen Mutter Kang Han-ok ausgesprochen.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag mit.Laut Sprecherin Ko Min-jung schickte Kim am Mittwoch eine Kondolenzbotschaft an Moon. Darin habe Kim tiefes Beileid geäußert und Moon tröstende Worte übermittelt.Das Schreiben wurde am Mittwochnachmittag im Waffenstillstandsort Panmunjom der südkoreanischen Seite überreicht. Ein leitender Mitarbeiter des Präsidialamtes übermittelte die Botschaft am Vorabend Präsident Moon in der katholischen Kirche Namcheon in Busan, wo sich die Trauerstätte für Kang befindet.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob aus diesem Anlass wieder innerkoreanische Gespräche aufgenommen würden.