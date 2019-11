Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat nach der Zinssenkung in den USA zugelegt.Der Leitindex Kospi rückte um 0,15 Prozent auf 2.083,48 Zähler vor.Nach der am Markt erwarteten Zinssenkung rechnen auch die Anleger in Südkorea mit niedrigeren Zinsen, um die sich verlangsamende Wirtschaft anzukurbeln.Die lockerere Geldpolitik der Fed und gute Zahlen zum BIP der USA hätten den südkoreanischen Aktienmarkt positiv beeinflusst, sagte Choi Yu-jun von Shinhan Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.