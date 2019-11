Nordkorea schießt Projektile in Richtung Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Nachmittag zwei nicht identifizierte Projektile in Richtung Ostmeer abgeschossen.Das teilte der südkoreanische Vereinigte Generalstab mit.Die Streitkräfte verfolgten die Bewegungen des nordkoreanischen Militärs mit großer Aufmerksamkeit und seien für weitere Provokationen gewappnet, hieß es weiter.Der Abschuss der Projektile erfolgte 29 Tage nachdem Nordkorea am 2. Oktober U-Boot gestützte SLBM vom Typ Pukgeukseong 3 getestet hatte. In diesem Jahr schoss das kommunistische Land insgesamt 12 Mal Kurzstreckenraketen oder Projektile ab.