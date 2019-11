Hubschrauber stürzt nahe Dokdo ab – Sieben Menschen vermisst

Photo : YONHAP News

Ein Feuerwehrhubschrauber ist am Vorabend nahe den Felseninseln Dokdo im Ostmeer abgestürzt.An Bord waren insgesamt sieben Menschen, darunter ein Patient, seine Begleitperson und Rettungskräfte.Laut der Feuerwehrbehörde landete der Hubschrauber gegen 23.20 Uhr auf Dokdo, um einen beim Krabbenfang in der Umgebung Verletzten zum Festland zu transportieren. Kurz nach dem Start stürzte der Hubschrauber gegen 23.30 Uhr 300 Meter von der Ostinsel von Dokdo entfernt ab.Flugzeuge der Marine, Patrouillenschiffe der Küstenwache und Fischerboote wurden mobilisiert, um nach den Vermissten zu suchen. Aufgrund der Dunkelheit blieb die Suche jedoch erfolglos.Die Feuerwehrbehörde will abhängig von der Wetterlage möglichst viele Suchkräfte und –geräte einsetzen.