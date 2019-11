Nordkorea testete nach eigenen Angaben erfolgreich Mehrfachraketenwerfer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Donnerstag erfolgreich einen Mehrfachraketenwerfer getestet.Die staatlichen Medien meldeten heute, dass es sich um einen "supergroßen Mehrfachraketenwerfer" gehandelt habe.Das "System für ein fortlaufendes Feuer" sei in der Lage, eine Zielgruppe des Feindes bei einem Überraschungsangriff vollständig zu zerstören, meldeten die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung "Rodong Sinmun".Mit dem Test am Donnerstag sei die Perfektion des Waffensystems bestätigt worden. Machthaber Kim Jong-un sei umgehend über den Erfolg berichtet worden. Dieser habe große Zufriedenheit geäußert und den für die Entwicklung zuständigen Wissenschaftlern gratuliert, hieß es weiter.Die Formulierungen deuten darauf hin, dass Kim den jüngsten Test nicht beaufsichtigte. Die Tests im August und September hatte er persönlich überwacht.