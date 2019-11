Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte am Donnerstag Kurzstrecken-Projektile ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea am Donnerstag zwei nicht identifizierte Kurzstrecken-Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die Projektile seien um 16.35 Uhr und 16.38 Uhr in der Stadt Sunchon in der Provinz Süd-Pyongan gestartet worden.Die Geschosse seien rund 370 Kilometer weit geflogen und hätten eine Maximalhöhe von 90 Kilometern erreicht. Geheimdienste der USA und Südkoreas würden zurzeit weitere Details untersuchen.Die Projektile seien von einem südkoreanischen Aegis-Zerstörer und einem Raketenradar an Land entdeckt worden.Die Streitkräfte würden die Lage aufmerksam verfolgen und ihre Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten. Auch riefen sie Nordkorea auf, solche Provokationen umgehend zu unterlassen. Diese würden den Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel nicht dienen, hieß es weiter.