Südkoreas Ausfuhren im Oktober um 14,7 Prozent geschrumpft

Photo : KBS News

Südkorea hat im Oktober den elften Monat in Folge einen Exportrückgang erlitten.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie belief sich das Exportvolumen im Oktober auf 46,78 Milliarden Dollar. Das seien 14,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Seit Dezember war es stets abwärts gegangen. Es war der längste Zeitraum seit die Ausfuhren von Januar 2015 bis Juli 2016 den 19. Monat in Folge geschrumpft waren. Seit Juni wurde zudem den fünften Monat in Folge ein zweistelliger Rückgang verzeichnet.Als Folge von negativen Faktoren wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China und der Verlangsamung der Weltwirtschaft gingen die Exporte in führende Länder zurück. Die Halbleiterexporte schrumpften um mehr als 30 Prozent.Die Einfuhren nahmen um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 41,39 Milliarden Dollar zu. Damit wurde seit Mai den sechsten Monat in Folge ein Rückgang verbucht.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 5,39 Milliarden Dollar erzielt. Südkorea verzeichnete den 93. Monat in Folge ein Plus.