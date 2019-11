Südkoreas Inflation im Oktober unverändert

Photo : YONHAP News

Die Inflation in Südkorea ist im Oktober unverändert gewesen.Erstmals seit drei Monaten wurde damit kein Rückgang bei der Inflation verbucht.Wie das Statistische Amt heute mitteilte, habe der Verbraucherpreisindex im Oktober so wie im September auch bei 105,46 gelegen.Nach weiteren Angaben ergebe sich technisch gesehen ein leichtes Plus, wenn die Rohdaten mit Nachkommastellen berücksichtigt würden.Die Inflationsrate hatte seit Januar unter einem Prozent gelegen und fiel im September um 0,4 Prozent. Es war der erste Inflationsrückgang seit dem Beginn der Erfassung entsprechender Daten im Jahr 1965.