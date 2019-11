Kultur Gwangju Design Biennale zu Ende gegangen

Die Gwangju Design Biennale 2019 ist am Donnerstag in der Stadt Gwangju zu Ende gegangen.



Während der 55-tägigen Veranstaltung kamen 300.000 Zuschauer. Es wurden Exportverträge mit einem Gesamtvolumen von 31 Milliarden Dollar (26,5 Millionen Dollar) unterzeichnet.



Die Gwangju Design Biennale wurde von der Stadtverwaltung veranstaltet und unter Federführung des Gwangju Design Center ausgerichtet. Nach der Eröffnung am 7. September fanden verschiedene Veranstaltungen statt, darunter die Hauptausstellung mit dem Thema Humanität, eine Sonderausstellung und internationale akademische Veranstaltungen.



650 Designer aus 50 Ländern stellten 1.130 Werke aus.



Die Besucherzahl übertraf mit Stand von Mittwoch die 300.000er-Marke und stieg damit deutlich verglichen mit dem Stand von 2017 und 2015. Es waren 270.000 im Jahr 2017 und 100.000 im Jahr 2015.