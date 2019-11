Einkaufsfestival Korea Sale Festa eröffnet

Photo : YONHAP News

Korea Sale Festa, das größte Einkaufs- und Tourismusfestival in Südkorea, ist am Freitag eröffnet worden.Das Festival, eine koreanische Version des Black Friday, findet bis 22. November on- und offline statt.An der diesjährigen Veranstaltung nehmen 650 Unternehmen teil, damit mehr als letztes Jahr. Neben führenden Vertriebsfirmen wie Lotte und Shinsegae sind auch viele im elektronischen Handel tätige Unternehmen wie eBay Korea daran beteiligt und bieten Rabatte an.Detaillierte Informationen über die teilnehmenden Unternehmen und ihre Rabattangebote können auf der Webseite des Festivals (www.koreasalefesta.kr) eingesehen werden.