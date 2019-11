Medien: Nordkoreas Getreideimporte aus China jüngst deutlich gestiegen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in letzter Zeit seine Getreideimporte aus China deutlich gesteigert.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Freitag.Nordkorea habe laut Daten des Internationalen Handelszentrums (ITC) im September Getreide im Wert von 16,2 Millionen Dollar aus dem Nachbarland importiert. Im Juli habe das entsprechende Importvolumen 19,41 Millionen Dollar und im August 15,02 Millionen Dollar betragen, hieß es.Das Importvolumen von Getreide aus China in diesen drei Monaten liegt bei 50,53 Millionen Dollar, das ist verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 5,7mal mehr.Laut VOA geht aus den Daten des ITC nicht hervor, welche Getreidearten Nordkorea importierte. Daten des südkoreanischen Verbandes für internationalen Handel ließen aber die Vermutung zu, dass Nordkorea überwiegend Reis eingeführt habe.