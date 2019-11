Börse in Seoul kann zweiten Tag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 0,8 Prozent auf 2.100,2 Zähler vor.Die Fabrikaktivitäten in China nahmen im Oktober so rasant zu wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Dies wird auch als positives Signal für die südkoreanische Exportindustrie aufgefasst.Ausländische Anleger seien Nettokäufer geblieben. Grund seien gute Aussichten für Technologie-Blue Chips und positive Daten aus China gewesen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Choi Yu-jun von Shinhan Investment.