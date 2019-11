Präsident Moon tauscht sich bei ASEAN-Treffen mit Amtskollegen aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird sich beim ASEAN-Gipfel in Bangkok heute mit einer Reihe von Amtskollegen austauschen.Moon nimmt zunächst am 22. ASEAN-plus-Drei-Gipfel teil. An der Versammlung werden auch der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang teilnehmen.Südkoreas Staatsoberhaupt wolle eine engere regionale Kooperation für eine nachhaltige Gemeinschaft vorschlagen. Auch wolle er einen Beitrag Seouls hierfür anbieten.Am Nachmittag wird Moon am Ostasien-Gipfel teilnehmen. Dort wolle er um Unterstützung für die Friedensbemühungen auf der koreanischen Halbinsel bitten. Inbesondere wolle er um Unterstützung für seine im September bei der UN-Vollversammlung vorgeschlagene Initiative bitten. Moon hatte angeregt, dass die schwer bewachte innerkoreanische Grenze in eine internationale Friedenszone umgewandelt wird.Ab 20 Uhr werde ein Gipfeltreffen zur angestrebten umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaft von 16 Staaten stattfinden.Ein formelles Einzelgespräch mit Abe am Rande der Treffen gilt aufgrund der derzeitigen bilateralen Streitigkeiten als unwahrscheinlich.