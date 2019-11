Laut US-Handelsminister Ross möglicherweise keine Autozölle notwendig

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Handelsminister Wilbur Ross werden zum Ende des Monats möglicherweise keine Autozölle beschlossen.Grund seien gute Gespräche mit Autoherstellern in der Europäischen Union, Japan und Südkorea.Das sagte der Minister in Thailand in einem Interview mit Bloomberg Television. Die Trump-Regierung hoffe nach Diskussionen mit den Herstellern über neue Investitionen, auf die Zölle verzichten zu können.Die USA müssen bis zum 13. November entscheiden, ob wegen Gefahren für die nationale Sicherheit ein 25-prozentiger Zoll auf Autoimporte verhängt werden muss. Die Entscheidung war bereits einmal um sechs Monate vertagt worden.