Nordkoreanische Vizeaußenministerin zu Europa-Reise aufgebrochen

Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Kim Son-gyong ist am Samstag zu einer Europa-Reise aufgebrochen.Die Delegation unter Leitung der für Europa zuständigen Vizeministerin werde unter anderem Finnland, Schweden und Polen besuchen, meldete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der Zweck ihres Besuchs und genaue Termine wurden jedoch nicht bekannt gemacht.Kims Besuch in Schweden weckt insofern besonderes Interesse, als die letzten Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA am 4. und 5. Oktober in Stockholm stattgefunden hatten. Damals konnte jedoch kein greifbares Ergebnis erzielt werden.Der für die Korea-Frage zuständige schwedische Sonderbotschafter Kent Härstedt sagte Ende Oktober in Seoul, dass seine Regierung in einigen Wochen Nordkorea und den USA Einladungen zu weiteren Arbeitsgesprächen schicken wolle.Schweden kümmert sich in Pjöngjang um konsularische Angelegenheiten von einigen westlichen Staaten, die mit Nordkorea keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, darunter die USA, Kanada und Australien.