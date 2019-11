Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 47,5 Prozent leicht gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist laut einer Umfrage die dritte Woche in Folge gestiegen.47,5 Prozent der Befragten, damit 1,8 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, bewerteten Moons Amtsführung positiv. 49,1 Prozent oder 1,3 Prozentpunkte weniger sprachen von einer schlechten Arbeit.Das ergab die Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag des Senders YTN vom 28. Oktober bis 1. November bei 2.507 Wählern durchführte.Realmeter führte die verbesserte Bewertung darauf zurück, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen die Familie des Ex-Justizministers Cho Kuk mittlerweile weniger stark im Fokus stünden. Als weitere Gründe wurden Moons verstärktes Engagement in der Wirtschaftspolitik und Mitgefühl nach dem Tod seiner Mutter genannt.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.