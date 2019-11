In China lebende Koreaner schlagen grenzüberschreitenden Friedenszug vor

Photo : KBS News

In China lebende Koreaner haben den Betrieb eines grenzüberschreitenden Friedenszugs vorgeschlagen.Bei einer Zusammenkunft am Sonntag stellten die Vertreter der Koreanergemeinde in Dalian in der Provinz Liaoning das Projekt des Friedenszugs vor, das anlässlich des zweiten Jubiläums der Panmunjeom-Erklärung vom 27. April angestrebt werden soll.Dem Vorhaben zufolge soll der sogenannte Friedenszug am 27. April Ende nächstes Jahres in Peking starten und über Shineuiju und Pjöngjang in Nordkorea bis nach Seoul fahren. Bereits 390 im Ausland lebende Koreaner zeigten Interesse daran, sich an der fünftägigen Zugfahrt zu beteiligen, hieß es weiter.Zur Verwirklichung des Projektes ist die Genehmigung sowohl von China und beiden Koreas als auch des UN-Kommandos notwendig, weil der Zug die demilitarisierte Zone zwischen beiden Koreas durchqueren muss.