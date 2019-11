Twitter-Einträge von Diplomaten in Nordkorea ziehen Interesse auf sich

Photo : YONHAP News

Bilder von Landschaften und dem Alltag in Nordkorea auf den Twitter-Seiten ausländischer Diplomaten in Pjöngjang ziehen Interesse auf sich.Der britische Botschafter zu Nordkorea Colin Crooks twitterte unter anderem Bilder vom Geumgang-Berg. Sowohl Bilder vom Hotel Oegeumgang und einem zuwinkenden nordkoreanischen Mitarbeiter als auch Fotos von Alltagsszenen in Pjöngjang stießen in dem sozialen Netzwerk auf Interesse.Der schwedische Botschafter Joachim Bergström stellte ein Video von Nordkoreanern, die als Morgengymnastik die Kampfkunst Taekwondo ausüben, bei Twitter ein und sorgte damit ebenfalls für reges Interesse.