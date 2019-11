Südkoreas Börse startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Erneut war die Hoffnung der Anleger auf eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit ein Kurstreiber. Der Leitindex Kospi verbesserte sich um 1,43 Prozent auf 2.130,24 Zähler.Am vergangenen Freitag hatte der Kospi erstmals seit über einem Jahr wieder die Marke von 2.100 Zählern übertroffen.Da in dieser Woche keine besonderen nachteiligen Effekte in Sicht seien, würden die Anleger ihr Augenmerk auf die geplante Rede von Chinas Präsident Xi Jinping auf die Shanghaier Importmesse und Bemerkungen von Mitgliedern des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed richten, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Analyst Suh Sang-young von Kiwoom Securities.