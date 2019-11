NIS: Nordkorea strebt weiteren Gipfel mit USA im Dezember an

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Geheimdienst (NIS) geht davon aus, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ein drittes Gipfeltreffen mit den USA im Dezember anstrebe.Dies teilten zwei Abgeordnete des parlamentarischen Informationsausschusses am Montag im Anschluss an eine Berichterstattung des Geheimdienstes vor dem Parlament mit.Wie Kim Min-ki von der Regierungspartei und Lee Eun-jae von der oppositionellen Freiheitspartei Koreas meinten, würde Kim Jong-un voraussichtlich die Aufnahme von Arbeitsgesprächen noch im November oder Anfang Dezember anregen.Laut NIS könnte Kim noch in diesem Jahr und vor einem möglichen Gipfel mit den USA Peking besuchen, so wie er es vor jedem Treffen mit US-Präsident Donald Trump getan habe.