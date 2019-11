Nordkorea kritisiert US-Bericht über Terrorismus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den USA vorgeworfen, Pjöngjang erneut auf ihre Liste der Terrorförderer gesetzt zu haben.Wegen einer solchen feindseligen Haltung und Position der USA werde das Fenster zum Dialog zwischen beiden Staaten immer enger, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums in einem Interview mit der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die USA würden versuchen, zu einem sehr empfindlichen Zeitpunkt Nordkorea als Terrorförderer zu brandmarken. Dies sei eine Verleumdung und ein Verrat gegen ihren Gesprächspartner. Pjöngjang verurteile den Bericht als schwerwiegende politische Provokation und weise ihn rundheraus zurück, hieß es.Das US-Außenministerium veröffentlichte am vergangenen Freitag einen Bericht über den internationalen Terrorismus. Nordkorea wurde darin als Terrorsponsor bezeichnet. Detaillierte Beschreibungen zu terroristischen Aktivitäten Nordkoreas gab es jedoch anders als in früheren Berichten nicht.