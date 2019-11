15 Staaten in Asien und Pazifik einigen sich auf weltgrößten Handelspakt

Photo : YONHAP News

15 Staaten in der Region Asien und Pazifik haben sich auf den weltgrößten Handelspakt geeinigt.Die Einigung auf den Freihandelspakt einer Regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) verkündeten die Staats- und Regierungschefs am Montag auf ihrem Gipfel in Bangkok.Das große Freihandelsabkommen soll im kommenden Jahr unterzeichnet werden. Beteiligt sind neben den zehn ASEAN-Staaten Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland. Auch China unterstützt den Abschluss des Vertrags.Indien wollte der Einigung noch nicht zustimmen und will zunächst Probleme mit anderen Ländern ausräumen.Die RCEP-Teilnehmerstaaten sind für rund 30 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts verantwortlich. In Südkorea herrscht die Erwartung, dass der Pakt neue Gelegenheiten auf den Gebieten Handel, Investitionen und Exporte eröffnet.