Präsident Moon rät USA im Umgang mit Nordkorea zu Geduld

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den USA im Umgang mit Nordkorea zu Geduld geraten.Moon war am Montag am Rande von ASEAN-Treffen mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, zu einem 35-minütigen Gespräch zusammengekommen.Sprecherin Ko Min-jung teilte mit, dass Moon in dem Gespräch in einem Hotel in Bangkok die enge Kooperation zwischen ihm und US-Präsident Donald Trump hervorgehoben habe. Dies habe eine wichtige Rolle für die bilaterale Allianz und den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel gespielt.Nachdem O'Brien um einen Ratschlag gebeten habe, wie Fortschritte im Dialog mit Pjöngjang erzielt werden können, habe Moon auf die Wichtigkeit von Geduld hingewiesen. Er habe in diesem Zusammenhang auf seine eigenen Erfahrungen in Gesprächen mit Nordkorea hingewiesen.Der Sicherheitsberater überreichte außerdem ein Kondolenzschreiben von Trump an Moon. Die Mutter des südkoreanischen Präsidenten war letzte Woche gestorben.