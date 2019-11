Nach Helikopterabsturz vor Dokdo weitere Leiche gefunden

Photo : YONHAP News

Nach dem Helikopterabsturz vor den Felseninseln Dokdo am vergangenen Donnerstag ist eine weitere Leiche gefunden worden.Die Küstenwache von Donghae teilte mit, dass der leblose Körper mit einem ferngesteuerten U-Boot aufgespürt werden konnte. Dessen Bergung werde zurzeit vorbereitet.Die Leiche habe sich an einer Stelle befunden, an der Teile des Wracks geborgen worden seien. Die Person könnte sich in dem Wrack befunden haben und bei der Bergung am Sonntag verloren gegangen sein.Der Hubschrauber mit sieben Personen an Bord war am späten Donnerstagabend kurz nach dem Start in Dokdo ins Meer gestürzt. Die Besatzung hatte einen verletzten Fischer aufs Festland bringen wollen.